Erzurum'un Oltu ilçesindeki asayiş uygulamalarında uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalardaki asayiş uygulamalarında durumundan şüphelenerek durdurdukları 2 araçtan poşete sarılı 20,12 gram sentetik uyuşturucu ile sigara paketine saklanmış bir miktar esrar ele geçirdi.
Ekipler, araçlardaki O.A. (29), İ.B (24), A.T. (33) ve K.D'yi (39) gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'un Oltu ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?