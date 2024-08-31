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Erzurum'un Tortum ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Şenyurt Mahallesi'nde ikamet eden Neşet Aktepe'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, bir süre sonra ahırın bitişindeki samanlığa ve Halil Akgüney'e ait eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Tortum Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ev, ahır ve samanlığa zarar verdi.