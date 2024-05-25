Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu

Erzurum\'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu

Erzurum'un yüksek kesimlerinde aralıklarla sağanak yağışlar devam ederken, karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu. Palandöken Geçidi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi. Ayrıca, bölgede açan bahar çiçekleri de dolu altında kaldı.

25.05.2024 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu.

Aralıklarla sağanağın sürdüğü kentin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu.

Erzurum- Tekman kara yolundaki Palandöken Geçidi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi.

Bu arada bölgede açan bahar çiçekleri de dolu altında kaldı.

Kaynak: AA

Erzurum, Tekman, Hava Durumu, Doğa, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:39 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek asli görevimiz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek asli görevimiz
14:15 Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader’in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi
14:03 Mezuniyet töreninde protesto Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
10:58 BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
15:29 Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu
15:01 Cannes Film Festivali’ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi
14:42 Süheyl Batum’dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız Süheyl Batum'dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız
13:59 Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz
13:17 Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel’in ifadesi ortaya çıktı Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel'in ifadesi ortaya çıktı
12:17 Galatasaray’ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı
11:59 Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü
11:53 Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:27 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi Olay anbean kayda geçti 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi! Olay anbean kayda geçti
11:24 Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 16:18:49. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement