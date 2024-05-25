Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu.
Aralıklarla sağanağın sürdüğü kentin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu.
Erzurum- Tekman kara yolundaki Palandöken Geçidi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi.
Bu arada bölgede açan bahar çiçekleri de dolu altında kaldı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?