Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında, rahmet ve bereket ayı olan ramazanın coşkusunu, Kur'an ile yoğrulan medeniyetlerin müstesna şehri Erzurum'un manevi atmosferinde idrak edecek olmanın sevinci ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Alvarlı Efe Hazretleri'nin 'Civanlar pirlere hürmet ederler, duasın almaya gayret ederler. Ramazana güzel hürmet ederler, Mevla'ya emanet olsun Erzurum' dizeleriyle şehrin ramazana gösterdiği hassasiyeti anlattığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Tarihi camilerimizde hafızların mukabelelerine ortak olacağımız bu mübarek ay boyunca maneviyatımızı geliştirme, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirme fırsatı bulacağız. Kur'an-ı okuyarak ve anlayarak Allah'ın kelamıyla buluşma ve imanımızı derinleştirme, şükürlerimizi arttırma imkanı elde edeceğiz. Ramazan, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı aydır. Bu vesileyle ihtiyaç sahiplerine el uzatarak ve onlarla sofralarımızı paylaşarak birbirimizi daha fazla sevmeye, saymaya ve anlamaya emek sarf edecek, hastalara, kimsesizlere, yardıma muhtaçlara ziyaret gerçekleştireceğiz."

Çiftçi, oruç tutmanın nefsi terbiye etmeye ve iradeyi güçlendirmeye yardımcı olacağına işaret ederek, "Sabırlı olmak, insanı olgunlaştırır ve bu erdem, ramazandan sonraki hayatımıza da yansır. Gece sahura bütün aile kalkmanın, lezzetli sofralarda birlikte iftar açmanın ardından camilerimizde teravih namazının kılınması ile ramazanın ruhunu doyasıya yaşamayı ümit ve temenni ediyoruz. Bu mübarek ayın, bütün mazlumların özellikle Filistinli kardeşlerimizin acısını durdurmaya vesile olması ümidiyle aziz milletimize ve tüm İslam alemine huzur, barış ve esenlik getirmesini niyaz ediyor, ramazanı en kalbi duygularla kutluyorum." ifadelerini kullandı.