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Erzurum Valisi Mustafa Çifti, Hınıs ve Tekman ilçelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çifti, Hınıs ve Tekman ilçelerini ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çifti, Hınıs ve Tekman ilçelerini ziyaret ederek, ilçelerde yürütülen çalışmaları inceledi. Hınıs ilçesinde kaymakamlık binasını ziyaret eden Vali Çifti, Aile Destek Merkezi'nde minik öğrencilerle bir araya geldi ve kadınların el işlemelerini inceledi. Tekman ilçesinde ise Vali Çifti, Ali Şeker Yatılı Kur'an Kursu binası ve Hükümet Konağı'nın taşınacağı binayı inceledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çifti, Hınıs ve Tekman ilçelerini ziyaret etti
07.01.2024 - 10:56,
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Erzurum Valisi Mustafa Çifti, Hınıs ve Tekman ilçelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hınıs ilçesinde, ilk olarak kaymakamlık binasına giden Vali Çiftçi, Kaymakam Hamza İnam'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Daha sonra Aile Destek Merkezi'nde minik öğrencilerle bir araya gelen Çiftçi, kadınların yapmış olduğu el işlemelerini inceleyerek 27 kursiyerin 3 ay boyunca düzenli olarak Kur'an-ı Kerim öğrendiği sınıfları gezdi.

İlçede, esnaf ziyaretinde bulunan Çiftçi, İlçe Belediye Başkanı Serdal Şan'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekman ilçesinde de Vali Çiftçi, İlçe Müftülüğüne bağlı Ali Şeker Yatılı Kur'an Kursu binası ve çevre düzenlemesi ile Hükümet Konağı'nın taşınacağı binayı inceledi.

Kaynak: AA
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