Erzurum ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 215 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 215 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ve Ağrı\'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 215 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da dün gece etkisini gösteren kuvvetli rüzgarın ardından başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımı engelledi. Erzurum'da 103 yerleşim yerinin yolu kapandı ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Ağrı'da ise 112 köy yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor ve İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışma yapıyor.

23.02.2024 10:07  Güncelleme: 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 215 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da dün gece özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 103 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

Ağrı'da da 112 köy yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma yapıyor.

Kaynak: AA

Erzurum, Ağrı, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 215 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:18:31. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 215 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement