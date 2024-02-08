Erzurum ve Ardahan\'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

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Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum il genelinde kar ve tipi nedeniyle 169 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da kar ve tipi dolayısıyla merkezde 1, ilçelerden Posof'ta 16, Hanak'ta 6, Çıldır'da 4, Damal'da 3, Göle'de 1 olmak üzere 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.