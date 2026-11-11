Erzurum ve İzmir'de 5 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erzurum ve İzmir'de 5 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum ve İzmir\'de 5 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Erzurum ve İzmir'de fuhşa teşvik ve aracılık suçlarından takibe alınan 4 zanlıdan 3'ü, jandarmanın 5 adrese düzenlediği operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, adreslerde suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 cep telefonu ele geçirildi.

Erzurum ve İzmir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etme veya kolaylaştırma suçlarını işlediğini belirlediği 4 zanlıyı takibe aldı.

Ekipler, Erzurum ve İzmir'de belirledikleri 5 adrese operasyon düzenleyerek zanlıların 3'ünü yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Ekipler, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
Cep Telefonu3. SayfaGüvenlikErzurumAdliyeGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Dizi setini basıp haraç istediler “Boğazınızı keseriz“ Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
AK Parti’den Şahap Kavcıoğlu’nun istifasına ilk yorum AK Parti'den Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilk yorum
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:38
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
17:37
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
17:33
Sadece 1 dakika oynadı Galatasaray’da ayrılık kapıda
Sadece 1 dakika oynadı! Galatasaray'da ayrılık kapıda
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 18:21:18. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum ve İzmir'de 5 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android