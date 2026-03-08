Erzurum ve Kars'ta Ulaşım Kesildi

Erzurum ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 183 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 152 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmasını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars merkezde 1, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 7, Digor'da 13, Kağızman'da 5, Sarıkamış'ta 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
