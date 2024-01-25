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Erzurumlu Gülbeyaz Nene ve Turan Dede'den Alper Gezeravcı'ya mesaj var - Son Dakika
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Erzurumlu Gülbeyaz Nene ve Turan Dede'den Alper Gezeravcı'ya mesaj var

Erzurum ağzıyla konuşmalarıyla tanınan Gülbeyaz Nene ve Turan Dede, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya duygusal ve esprili mesajlar gönderdi. Erzurumlu kukla karakterler, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu gururla selamladı ve tavsiyelerde bulundu.

Erzurumlu Gülbeyaz Nene ve Turan Dede\'den Alper Gezeravcı\'ya mesaj var
25.01.2024 - 17:06,
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Erzurumlu Gülbeyaz Nene ve Turan Dede'den Alper Gezeravcı'ya mesaj var

ERZURUM - Erzurum ağzıyla yaptıkları konuşma ve anlatımlarla binlerce insanın sevgisini kazanan Erzurumlu Gübeyaz Nene ve Turan Dede, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya duygu ve espri dolu mesajlar gönderdi.

Betül Birdal Ölmez, vantrilok, masal eğitmeni ve aynı zamanda okulöncesi-çocuk gelişimi öğretmeni. Onun hayatı ses verdiği iki kukla karakteri ile birkaç yıl önce kesişti. Betül Birdal Ölmez yaşamına önce Gülbeyaz Nene girdi. Başta Erzurum kültürü ve yaşantısını içeren canlandırmalarla yola çıkan Betül Birdal Ölmez, Gülbeyaz Nene'nin yalnız haline dayanamadı ve Turan Dede karakterini de ortaya çıkardı. Erzurum'daki öğrencilere bire bir eğitimler veren ve aynı zamanda sosyal medyada paylaşımlar yapan Betül Birdal Ölmez geçmişin kültürel izlerini Erzurumlu Gülbeyaz Nene ve Turan Dede karakterleriyle özellikle gençlere hatırlatmayı hedeflediğini ifade etti.

Gülbeyaz Nene ve Turan Dede, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı uzay yolculuğu hakkında yorum yapmaktan geri kalmadı. Ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşıyan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile gurur duyduklarını anlatan Gübeyaz Nene ve Turan Dede ona hem selam gönderdi hem de tavsiyelerde de bulundular.

Kaynak: İHA
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