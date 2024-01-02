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Erzurumlu Takı Tasarımcısı Atık Bakır Telleri Takılara Dönüştürüyor - Son Dakika
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Erzurumlu Takı Tasarımcısı Atık Bakır Telleri Takılara Dönüştürüyor

Erzurumlu takı tasarımcısı Sungül Asar, atık haldeki bakır telleri geri dönüşümle takılara dönüştürerek ekonomiye kazandırıyor. Asar, atık kabloları kullanarak bilezik, yüzük, küpe, kolye gibi takılar üretiyor ve unutulmaya yüz tutmuş Erzurum burmasını da bakır tellerden yapıyor.

Erzurumlu Takı Tasarımcısı Atık Bakır Telleri Takılara Dönüştürüyor
02.01.2024 - 09:46,  Güncelleme: 09:50
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ERZURUMLU takı tasarımcısı Sungül Asar (43), atık haldeki bakır telleri, takıya dönüştürüyor. Bakır tellerden başta Erzurum burması olmak üzere çeşitli takılar üreten Asar, çöpe atılan telleri geri dönüşümle yeniden tasarlayarak ekonomiye kazandırdığını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu'nda 'Kuyumculuk' bölümünü bitirdikten sonra 2001 yılında başladığı Güzel Sanatlar Fakültesi 'Grafik Tasarım' bölümünden de 2005 yılında mezun olan 3 çocuk annesi Sungül Asar, takı tasarım ve işlemeciliğine başladı. Halk Eğitim Merkezi'nde Erzurumlu kadınlara, atıktan takı tasarımını öğreten Asar, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde açılan 'Kuyumculuk' dersinde de üniversiteli gençlere, bu mesleği öğretmeye başladı. Bir taraftan öğrencilere ders veren Asar, bir taraftan da kendine ait atölyesinde tasarımlarını sürdürüyor. Kent merkezindeki inşaatlardan ya da elektrikçilerden atık haldeki kabloları toplayan Asar, uzun uğraşlarla bakır telleri unutulmaya yüz tutmuş bükme ve örme hasır, topbaş burma ve burma bilezik gibi modellere dönüştürüyor. İlgi gören Erzurum burmasını bakır tellerden üreten Asar, küpe, bilezik, broş, kolye yüzük, künye, bileklik gibi takıları tasarlıyor. Üretimini yaptığı takıları kendinin de kullandığını anlatan Asar, elektrikçilerden ya da inşaatlarda kullanılmayan malzemeleri kilo ile satın aldıklarını söyledi.

'TAKILARI, ATIK KABLOLARDAN YAPIYORUZ'

Atık kabloları takı haline getirip geri dönüşüme de destek verdiklerini ifade eden Sungül Asar, "Atık malzemeleri kullanarak Güzel Sanatlar Fakültesi'nde kuyumculuk dersi alan öğrencilere de tasarım eğitimi veriyoruz. Atık kablolarla, bilezik, yüzük, küpe, kolye gibi takıları üretiyoruz. Bölgemizde unutulmaya yüz tutmuş takıları da atık kablolardan yeniden yaparak insanlarımıza hatırlatıyoruz. Bakır kablolardan Erzurumlu kadınların büyük ilgi gösterdiği Erzurum burmasını da yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Sanat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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