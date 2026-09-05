Erzurumspor FK, Eren Tozlu\'nun Golüyle Konyaspor\'u 1-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

(ERZURUM) - Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftasında Erzurumspor FK, sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u Eren Tozlu'nun golüyle 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Erzurumspor FK ile TÜMOSAN Konyaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 17'nci dakikada Eren Tozlu kaydetti. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Erzurumspor FK sahadan 1-0 üstün ayrıldı.

Beş yıl sonra yeniden Süper Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK, bu sonuçla sezonun ilk 3 puanını aldı. TÜMOSAN Konyaspor ise ligde oynadığı ilk 4 karşılaşmadan da puan çıkaramadı.

Ligin 5'inci haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. TÜMOSAN Konyaspor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.