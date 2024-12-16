Esad Ailesinin Uyuşturucu Fabrikası Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Esad Ailesinin Uyuşturucu Fabrikası Ortaya Çıktı

Şam'daki fabrika, uyuşturucu üretimiyle Esad ailesine milyarlarca dolar kazandırıyor.

16.12.2024 17:56
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- Esad ailesinin uyuşturucu fabrikası görüntülendi

Uyuşturucu üretiminden milyarlarca dolar gelir elde ettiler

ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Esad ailesinin kurduğu uyuşturucu fabrikası görüntülendi. Fabrikada üretilen uyuşturuculardan her yıl milyarlarca dolar gelir elde edildiği öğrenildi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarının devrilmesinin ardından kanlı yönetimin karanlık yüzü ortaya çıkıyor. Ülkenin başkenti Şam yakınlarında daha önce 7 yıl boyunca cips üretimi yapılan fabrikanın sonrasında 2017'de Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın el koymasıyla uyuşturucu imalathanesine çevrildiği ortaya çıktı. Fabrikada "captagon" hapları gibi uyuşturucu maddelerin üretildiği tespit edildi. Esad rejiminin uyuşturucuyu Suriye'den daha çok petrol zengini körfez ülkelerine ve Avrupa ülkelerine ihraç ettiği öğrenildi. Esad ailesinin uyuşturucuyu elektrik panolarının içinde bulunan dinamoların, ledler, kavun gibi plastik yapay meyvelerin içine yerleştirerek tırlar ile Avrupa ve körfez Arap ülkelerine ihraç ettiği ortaya çıktı.

Esad ailesinin captagon haplarını kaçırarak her yıl milyarlarca dolar gelir elde ettiği belirtildi. Uyuşturucu ticaretinin ABD yaptırımlarının etkisi altındaki Esad rejimi için "ekonomik" açıdan büyük kazanç sağladığı ifade edildi.

"Burası cips fabrikası olarak kullanılıyordu"

Esad rejiminin düşmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Suriyeli Arif El Dud, "İnşallah Suriye halkının durumu iyi olacak. İnşallah güzel günler geri gelir ve yeni yönetimle her şey yoluna girer. Muhalifler ve yeni yönetimle Suriye halkı yeniden sevinecek ve güzel günlere kavuşacak. Burası cips fabrikası olarak kullanılıyordu. 2010'dan 2017'ye kadar faaliyet gösteriyordu. 2017 yılında Esad rejimi bu fabrikaya el koydu ve uyuşturucu fabrikasına dönüştürdü. Rejimin düşmesinden sonra biz fabrikaya girdik. İçerde uyuşturucu maddeler bulduk. İlgililere haber verdik ve onlar gelene kadar burada nöbet tutuk. Çünkü bu uyuşturucu maddelerin masum insanlara zarar vermesini istemedik" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Esad Ailesinin Uyuşturucu Fabrikası Ortaya Çıktı - Son Dakika

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