Esad: Türkiye ile egemenliğe ve terörle mücadeleye dayanan tüm girişimlere açığız - Son Dakika
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Esad: Türkiye ile egemenliğe ve terörle mücadeleye dayanan tüm girişimlere açığız

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye Devleti'nin egemenliğine saygı duyulduğu ve terörle mücadeleye dayandığı sürece Suriye-Türkiye ilişkilerine açık olduklarını ifade etti. Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile yaptığı görüşmede, Suriye-Türkiye ilişkilerini iyileştirmeye yönelik çabaların temelinin Suriye'nin egemenliğine saygı olduğunu belirtti. Rusya da Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine destek verdiğini açıkladı.

27.06.2024 15:47
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- Esad: "Türkiye ile egemenliğe ve terörle mücadeleye dayanan tüm girişimlere açığız"

ŞAM - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye Devleti'nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğine saygı duyulduğu ve her türlü terörle mücadele esasına dayandığı sürece Suriye-Türkiye ilişkilerine ilişkin her türlü girişime açık olduğunu ifade etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, başkent Şam'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile görüştü. Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye-Türkiye ilişkilerine de değinildi. Esad, Suriye-Türkiye ilişkilerini iyileştirmeye yönelik her türlü çabanın temelinin "Suriye'nin egemenliğine saygı duyulması" olduğunu ifade etti. Esad, "Suriye Devleti'nin tüm toprakları üzerindeki egemenliğine saygı duyulduğu ve her türlü terörle mücadele esasına dayandığı sürece Suriye-Türkiye ilişkilerine ilişkin her türlü girişime açığız" ifadelerini kullandı.

"Şartlar şu anda arabuluculukların başarısı için her zamankinden daha elverişli"

Lavrentiev ise, Rusya'nın Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere destek verdiğini yineledi. Şartların şu anda arabuluculukların başarısı için her zamankinden daha elverişli göründüğünü belirten Lavrentiev, Rusya'nın müzakereleri ilerletmek için çalışmaya hazır olduğunu vurguladı. Lavrentiev, "Temel amaç, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek" diye konuştu.

Türkiye ile Suriye, iç savaşın başlamasının ardından 2012 yılında diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Esad: Türkiye ile egemenliğe ve terörle mücadeleye dayanan tüm girişimlere açığız - Son Dakika

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