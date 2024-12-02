ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Esad ve Erakçi görüşmesinin görüntüleri
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede terör örgütleriyle "tam güç ve kararlılıkla" mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Suriye devlet medyası, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede terör örgütleriyle "tam güç ve kararlılıkla" mücadeleye devam edeceklerini söylediğini aktardı.
Şam'da konuşan Esad, Suriye'nin isyancılara karşı verdiği mücadelenin sadece ulusal çıkarlara değil bölgesel istikrara da hizmet ettiğine işaret ederek, dış destekli terör saldırılarına karşı mücadelede müttefiklerin desteğinin önemini vurguladı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Esad ve Erakçi Görüştü: Terörle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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