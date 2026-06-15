Esed Rejimi Milisine 26 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esed Rejimi Milisine 26 Yıl Hapis

15.06.2026 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'da Lahey Mahkemesi, Esed rejimi milisini 19 suçtan 26 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hollanda'nın Lahey Bölge Mahkemesi, Suriye'de Beşşar Esed rejimi döneminde sivillere işkence ve cinsel şiddet uyguladığı tespit edilen 58 yaşındaki rejim milisi hakkında 19 uluslararası suçtan toplam 26 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanığın Hama kırsalının doğusundaki Selimiye ilçesinde, Esed rejimine bağlı Ulusal Savunma Güçleri (USG) adına 2013-2014 yıllarında sivilleri sorguladığını belirledi.

Kararda, USG'nin rejim karşıtı protestoları bastırdığı, muhalifleri ve göstericileri gözaltına aldığı, ayrıca kendi gözaltı merkezlerine sahip olduğu ifade edildi.

Sanığın Selimiye çevresindeki üç farklı hapishanede sekiz mağdura karşı işkence, tecavüz ve diğer cinsel suçlar dahil 19 uluslararası suçtan sorumlu bulunduğu kaydedildi ve toplam 26 yıl hapis cezasına hükmedildi.

Mağdurlara işkencenin boyutu

Mahkeme, sanığın mağdurların tutsaklıkları süresince kelepçelenmesini ve gözlerinin bağlanmasını sağladığını, uzun süre dövüldüklerini, tekmelendiklerini, otomobil lastiği içinde sıkıştırıldıklarını, baş aşağı asıldıklarını ve elektrik şokuna maruz bırakıldıklarını kaydetti.

Ayrıca mağdurların bu süreçte çoğunlukla zorla çıplak bırakıldıkları belirtildi.

Mahkeme, sanığın söz konusu suçları diğer USG milisleriyle birlikte işlediğini ve birden fazla mağdura yönelik cinsel istismardan da suçlu bulunduğunu belirtti.

Kararda, sanığın duruşmalara katılan mağdurları defalarca aşağılaması ve hakaret etmesinin aleyhe değerlendirme nedeni olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Esed Rejimi, Hollanda, 3. Sayfa, Güncel, Lahey, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esed Rejimi Milisine 26 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Japonya, Hollanda’nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi Japonya, Hollanda'nın galibiyet hayallerini 88. dakikada bitirdi
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İsveç’ten Dünya Kupası’na gol şov Tunus’u resmen parçaladılar İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar

21:54
İspanyol futbolcu Rafa Mir’e cinsel saldırı ve yaralama suçlarından 8.5 yıl hapis
İspanyol futbolcu Rafa Mir'e cinsel saldırı ve yaralama suçlarından 8.5 yıl hapis
21:46
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
21:24
Hayatını kaybeden Ece İrtem’in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar
Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar
21:00
ABD’den İsrail’e: Lübnan’dan kademeli olarak çekil
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil
20:59
Büyük sürpriz İspanya, Yeşil Burun Adaları’nı yenemedi
Büyük sürpriz! İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi
19:53
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik’ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 22:25:53. #7.13#
SON DAKİKA: Esed Rejimi Milisine 26 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.