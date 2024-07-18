Esed Rejimi, Şam'da Sivillerin Mal Varlığına El Koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esed Rejimi, Şam'da Sivillerin Mal Varlığına El Koydu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'ın Zakiye ilçesinde bu yıl 800'den fazla sivilinin mal varlığına ihtiyati haciz yoluyla el koyduğunu bildirdi. SNHR, raporunda haciz kararlarının yargıdan bağımsız alındığına işaret ederek, bu kararların toplu cezalandırma olduğunu vurguladı. Şam yönetimi, iç savaş sırasında çıkardığı mülkiyet yasalarıyla muhaliflerin mal varlıklarına el koymayı kolaylaştırmıştı.

18.07.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'ın Zakiye ilçesinde bu yıl 800'den fazla sivilinin mal varlığına ihtiyati haciz yoluyla el koyduğunu bildirdi.

Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, Esed yönetiminin bu yılın ilk yarısında, Zakiye ilçesinde yaşayan sivillerin mal varlıklarına el koyduğuna ilişkin rapor yayımladı.

Raporda ilçedeki 817 sivilinin mal varlıklarına haciz getirildiği belirtilirken bu sivillerin çoğunun daha önce yönetimle uzlaşarak evlerine döndüğü kaydedildi.

Ağın raporunda, haciz kararlarının yargıdan bağımsız alındığına işaret edildi.

Haciz kararlarının "toplu cezalandırma" olduğu vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi:

"Maliye Bakanlığının Şam kırsalındaki Zakiye ilçesi halkına yönelik verdiği haciz işlem kararları, aslında herhangi bir yargısal dayanağı bulunmuyor, güvenlik güçlerinin kararları doğrultusunda alınıyor."

Savaş sonrası mülkiyet yasaları

Yasama, yürütme ve yargı erklerini elinde tutan Şam yönetiminin iç savaş sırasında "şehir planlama ve kalkınma yasası", "planlama ve kentsel gelişim kanunu", "enkaz kaldırma" ile "ormanları koruma" gibi çok sayıda yerinden edilenlerin mal varlıklarına el koymak için mülkiyet yasaları çıkartmıştı.

Savaş sırasında çıkarılan mülkiyet yasalarının amacının, yönetime karşı çıkanların mal varlıklarına Suriye yönetimi yandaşlarınca el konulmasına kolaylık sağlamış, bu kanunların başında 2011, 2012, 2015 ile 2018 yıllarındaki 25, 66, 23 ile 10 sayılı kanunları olmuştu.

Şam yönetiminin dönem dönem çıkardığı mülkiyet yasalarının, sahadaki askeri gelişmelerle eş zamanlı olmuş, ayrıca muhaliflerin mal varlıklarının satışını, kiralanmasını ve diğer işlemlerini engellemek için mülkiyet yaslarına ek olarak da "Terörle Mücadele" kanunları çıkartmıştı.

Savaşta hayatını kaybedenlere ölü belgesi vermeyerek yasal mirasçıların hak sahibi olmalarını engellemiş, bunun amacı ise Şam yönetiminin muhaliflerin, akıbeti bilinmeyenlerin ve savaş sırasında hayatını kaybedenlerin mal varlıklarının üzerinde gelecekteki kontrolünü garanti altına almak olmuştu.

Kaynak: AA

Esed Rejimi, Beşşar Esed, Suriye, Yargı, Şam, Suriye, Yargı, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esed Rejimi, Şam'da Sivillerin Mal Varlığına El Koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor İşte ilk sandık sonuçları TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 18:16:35. #1.12#
SON DAKİKA: Esed Rejimi, Şam'da Sivillerin Mal Varlığına El Koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement