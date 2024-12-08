Esed Rejiminin Bayrağı İndirildi

Suriye'nin Amman Büyükelçiliğinde, Esed rejimine ait bayrak indirilerek Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrak göndere çekildi.
Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Suriye Büyükelçiliği bahçesinde bulunan bayrak değiştirildi.
Aktivistlerin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda, Suriye'nin Amman Büyükelçiliği bahçesindeki Esed rejimine ait bayrağın indirilip yerine Özgür Suriye Ordusu'na ait bayrağın göndere çekildiği görüldü.
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