Esed ve Ürdün Dışişleri Bakanı Görüştü

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Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, başkent Şam'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.

Beşşar Esed rejiminin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Esed ile Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi arasında yapılan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşü gibi konular ele alındı.

Safedi, Esed'e Kral 2. Abdullah'ın "bir grup ikili ve bölgesel dosyaya ilişkin sözlü mesajlarını" iletti.

İkili, mültecilerin geri dönüşü için yürütülen çalışmaların sürdüğünü ve bunun için güvenli bir ortam oluşturulmaya çalışıldığını vurguladı.

Safedi, Suriye iç savaşının başladığı 2011'den sonra ilk kez 15 Şubat 2023'te Suriye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmişti.