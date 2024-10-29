Eşek Sırtında Kaya Balı Peşinde - Son Dakika
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Eşek Sırtında Kaya Balı Peşinde

Hakkari'de Recep Kurt, eşek sırtında dağlarda kaya balı arayarak hakiki bal üretimi yapıyor.

29.10.2024 03:56
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Eşek sırtında dağ bayır dolaşarak kaya balı arıyor

HAKKARİ - Hakkari'de arıcılıkla uğraşan Recep Kurt, eşek sırtında dağ bayır dolaşarak kaya balının izini sürerek bu eşsiz ürünü satışa sunuyor.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki geçitli köyüne bağlı Pınarca Taşlıca mezrasında arıcılıkla uğraşan Recep Kurt hakiki kaya balına ulaşmak için arıların izini sürüyor. Eşek sırtında dağ, tepe demeden gezen Kurt, kayalıklara yuva yapan arıları tespit ettikten sonra körükle sakinleştirdiği arıların elde ettiği saf balın hasadını yapıyor.

Babasıyla birlikte 15 yıldır arıcılık yaptıklarını ifade eden Recep Kurt, "Hakiki karakovan, süzme bal ve sepet balı üretiyoruz. Bunun yanı sıra bölgemizin yüksek rakımlarında arıların ürettiği kaya balını da bulup satışını yapıyoruz. Zorlu koşullarda eşek sırtında seyahat ederek, kayalıklara yuva yapan arıları tespit ediyoruz" dedi.

Yaz mevsiminde kayalar arasında iki ayrı yuva bulduklarını belirten Kurt, hasat döneminde ekipmanlarıyla bölgeye geldiklerini ifade ederek, "Kayaları kırarak içindeki taze, hakiki kaya balını alıyoruz. Bu balı özel müşterilerimize sunuyoruz. Özellikle şeker hastaları bu balı rahatlıkla tüketebiliyor. Ayrıca pek çok hastalığa iyi geldiği biliniyor" diye konuştu.

Kaya balına olan talebin yüksek olduğunu, ancak piyasada sahte balın da yaygın olduğunu ifade den Recep Kurt, "Bizim tek geçim kaynağımız arıcılık. Bu nedenle kış mevsimini bu şekilde geçiriyoruz. Ancak sahte ballar yüzünden bazı sezonlar elimizde bal kalabiliyor. Ucuz satılan sahte balların tüketiciler üzerinde yanlış algı oluşuyor. "Özellikle zincir marketlerde sudan ucuz fiyatlarla satılan ballar, hakiki bal gibi gösteriliyor. Bu durum emeğimizin sömürülmesine neden oluyor. Yetkililerin bu konuda önlem almasını ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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