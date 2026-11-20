Esenboğa Havalimanı'nda, "Halk Sağlığı Acil Durum Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tatbikatta, uçakta bulaşıcı hastalık şüphesi bulunan yolculara müdahale senaryosu uygulandı.

Senaryoya göre, Sarı Ülke-İstanbul seferini yapan, 145 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta yolcuların rahatsızlanması üzerine kaptan pilot, acil tıbbi yardım gerekçesiyle Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Uçaktaki bir yolcuda ateş, döküntü ve bilinç bulanıklığı görülürken, 20 kişilik turist kafilesinden 11 yolcuda ishal, karın ağrısı ve kusma şikayetleri ortaya çıktı.

Sağlık Denetleme Merkezi, uçuş yapılan ülkede Ebola virüsünden dolayı halk sağlığı acil durumu ilan edilmesi nedeniyle, yolcuların Ebola, menenjit ve kimyasal etkilenme ihtimallerini değerlendirerek Halk Sağlığı Acil Durum Planı'nın devreye girmesini istedi.

Bu kapsamda, Esenboğa Mülki İdare Amiri Cem Afşin Akbay yönetiminde Acil Durum Operasyon Merkezi (ADOM) toplandı. Esenboğa Havalimanı Baştabibi Dr. Müjgan Yıldız, ADOM'a süreçle ilgili bilgilendirme yaptı.

Eş zamanlı olarak Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde de kriz merkezi toplanarak, havalimanı ile karşılıklı bilgi akışı sağlandı.

Uçak karantinaya alındı

Uçak, 3 numaralı aprondaki karantina alanına alınırken, AFAD ekipleri sıcak, ılık ve soğuk bölgeleri belirleyip "dekontaminasyon" çadırı kurdu, uçak ve kargoda ölçüm yaptı. UMKE ekipleri ise triyaj alanı ve Acil Müdahale Ünitesi oluşturdu.

Uçağın içinde yolcuları muayene eden sağlık ekipleri, durumu ağır olan bir hastayı negatif basınçlı izolasyon sedyesiyle uçaktan çıkarıp Pursaklar Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Diğer hastalar ise Etlik Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Senaryo gereği yapılan tetkiklerde hastaların Ebola testi negatif çıktı. Bir hastaya "bakteriyel menenjit" teşhisi konulurken, diğer hastaların ise ortak tükettikleri konserve gıda kaynaklı rahatsızlandıkları tespit edildi.

Yolcuların tahliye edildiği uçakta ekiplerce dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemi uygulandı.

Gerçek bir yolcu uçağının kullanıldığı tatbikata, havalimanında görevli kurum ve kuruluşların yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, belediyeler, Dünya Sağlık Örgütü görevlileri ve akademisyenler katıldı.