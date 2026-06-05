Esenboğa’daki yeni kule skandalı: Kolonlar pist görüşünü engelliyor - Son Dakika
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Esenboğa’daki yeni kule skandalı: Kolonlar pist görüşünü engelliyor

05.06.2026 00:55
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CHP’li Yavuzyılmaz, Esenboğa Havalimanı’ndaki yeni kulenin hatalı inşa edilen kolon ve balkonları yüzünden hava trafik kontrolörlerinin pistleri tam göremediğini ve kulenin 4 aydır düzgün kullanılamadığını iddia etti.

(ANKARA) - CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Esenboğa Havalimanı'nda inşa edilen yeni kuledeki kolon ve balkon girişlerinin hatalı yapıldığını öne sürdü. Yavuzyılmaz, bu nedenle hava trafik kontrolörlerinin pistleri kesintisiz göremediğini ve kulenin doğru düzgün kullanılamadığını iddia etti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Esenboğa Havalimanı'nda inşa edilen yeni kuleye ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Yavuzyılmaz, yeni kuledeki 4 büyük kolon ve 2 balkon girişinin hatalı inşa edildiğini savunarak, pist görüşlerinin engellendiğini belirtti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin Esenboğa Havalimanı'nda inşa edilen yeni kule ile ilgili skandalını ortaya çıkardık! Yeni kuledeki 4 büyük kolon ve 2 balkon girişinin hatalı inşa edilmesi nedeniyle; Pistlerin görüşlerinin engellendiğini, bu nedenle de yeni kulenin doğru düzgün kullanılamadığını tespit ettik. Uçakların iniş, kalkış ve manevralarını yönetmekle görevli olan, kara ile havanın tüm işleyişini ve güvenlik iletişimini yürüten hava trafik kontrolörleri; Yeni kuledeki görüşü engelleyen dev kolonlar yüzünden bir pistin sadece başını görebiliyor, uçakların hızlandığı bölgeyi göremiyor. Pistin orta bölümünü görebiliyorsa, devamında aynı pistin sonunu göremiyor. Rüzgar diğer yönden esiyorsa, bu kez pist başını göremiyor, pistin ortasını görüyorsa, bu kez de pistin sonuna doğru olan tarafını göremiyor. Tam bir beceriksizlik! Yeni yapılan bir kule açısından, dehşet verici bir mimari hata, denetim ve güvenlik zafiyeti! Pistlerin her milimetresini net görmesi gereken hava trafik kontrolörlerinin şu anda adeta gözleri bağlanmış durumda."

Açılışı, 19 Ocak 2026'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yaptırılan yeni kule, bu güvenlik zafiyeti nedeniyle 4 aydır doğru düzgün kullanılamıyor. Sadece göstermelik sayıda uçağa hizmet verebiliyor (3-5 uçak). O da, 3. pistin kullanımını engelleyen hafriyat kaynaklı sıkıntıları gündeme getirmemizden sonra mecburen yapılabildi. Pist başlarına ve sonlarına kamera sistemleri kurulsa bile sorun tam olarak çözülemiyor, tehlike büyük! Zira Uluslararası Havacılık Standartlarına (ICAO-Annex14) göre; Kuledeki kontrolörlerin normalde; pistler ve manevra sahalarındaki uçakları, oturdukları yerden eğilip bükülmeden, kesintisiz ve çıplak gözle görmesi zorunludur. Sadece görüşü iyileştirmek için, ilave olarak dürbün yada kamera sistemi kullanılabileceği belirtiliyor. Yani havalimanlarındaki kulelerde esas olan; çıplak gözle uçakların indirilip kaldırılması ve takip edilebilmesidir. Yani havalimanlarındaki kulelerde, esas olan görüş sistemi, kamera sistemi değildir.

Yeni yapılacak kuleler, bu uluslararası standartlar doğrultusunda inşa edilmek zorundadır. Peki durum böyleyken, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ne yapıyor? Yeni kuledeki bu yanlış tasarlanan kolonların önünde röportajlara çıkıp, pozlar veriyor! Sayın Bakan'a ve DHMİ yetkililerine soruyorum! 1) Bu kule yapılırken, bu kolonlar yanlış dikilirken, uyuyor muydunuz? 2) Buradaki hatalı işlerden kaynaklanan hayati riskler ve devasa kamu zararı için idari soruşturma başlattınız mı? 3) Kulenin açılışını yaptırdığınız Genel Başkanınız Tayyip Erdoğan'ın, bu rezalet nedeniyle, kulenin ancak yarım yamalak çalışabildiğinden haberi var mı? Vaziyet bu kadar vahim!"

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Esenboğa Havalimanı, Havacılık, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenboğa’daki yeni kule skandalı: Kolonlar pist görüşünü engelliyor - Son Dakika

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