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Esenler Belediyesi, Dünya Çay Günü'nde vatandaşlara çay ikram etti - Son Dakika
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Esenler Belediyesi, Dünya Çay Günü'nde vatandaşlara çay ikram etti

Esenler Belediyesi, 15 Aralık Dünya Çay Günü dolayısıyla vatandaşlara 40 çeşit çay ikramında bulundu. Başkan Mehmet Tevfik Göksu, ilçe sakinleriyle bir araya gelerek çay içti ve sohbet etti. Etkinlikte Grup Ahiran konser verirken, çay budama etkinliği düzenlendi ve çay demleme teknikleri anlatıldı.

Esenler Belediyesi, Dünya Çay Günü\'nde vatandaşlara çay ikram etti
15.12.2023 - 20:41,  Güncelleme: 20:42
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Esenler Belediyesi, 15 Aralık Dünya Çay Günü dolayısıyla vatandaşlara 40 çeşit çay ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Dünya Çay Günü'nde ilçe sakinleriyle bir araya gelen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sıcak çay içerek vatandaşlarla sohbet etti.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen 40 çeşit çayın katılımcılara ikram edildiği etkinlikte Grup Ahiran konser verdi.

Programda mini bir çay tarlası kurularak, çay budama etkinliği düzenlendi. Lezzetli çay demleme teknikleri ise uzmanlar tarafından anlatıldı.

Saliha Aysun Yıldız, etkinliği görünce çay için sıraya girdiklerini ve sıcak çaylarını içtiklerini belirterek, "Doğal bitki çayları konusunda araştırmalar yapan biriyim. Bu çaylar bazı rahatsızlıklara da iyi geldiği için bunları araştırmayı ve içmeyi seviyorum. Değerlerimizi ve kültürümüzü bilmemizin, tanıtmamızın hem kendi nesillerimiz hem de farklı kültürler için önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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