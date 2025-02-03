Esenler'de Araç Yangını: Yol Kapatıldı - Son Dakika
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Esenler'de Araç Yangını: Yol Kapatıldı

Esenler\'de Araç Yangını: Yol Kapatıldı

Esenler'de hafif ticari araç alev aldı, itfaiye yolu kapadı, yangın kontrol altına alındı.

03.02.2025 01:17
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Esenler'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, O-3 kara yolundan Topkapı istikametine ilerleyen 34 FKM 17 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Sürücü Ramazan Yayla, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verirken, alevler bir süre sonra aracı tamamen sardı.

Bu sırada araçtan sızan yakıt nedeniyle alevler yola da yayıldı.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, patlama olasılığına karşı yolu trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenler'de Araç Yangını: Yol Kapatıldı - Son Dakika

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