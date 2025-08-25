Esenler'de Çatı Yangını - Son Dakika
Esenler'de Çatı Yangını

25.08.2025 19:19
Esenler'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, yaralı yok.

İstanbul'un Esenler ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken; bölgede panik yaşandı.

İstanbul'da korkutan bir yangın meydana geldi. Esenler ilçesi Tuna Mahallesi 707. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı.

5 KATLI BİNADAKİ YANGIN PANİK YARATTI

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

19:08
Kabine Ahlat’ta toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Kabine Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor
19:18
Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu Merkez Bankası rezervlerinde rekor
Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu! Merkez Bankası rezervlerinde rekor
