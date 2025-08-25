İstanbul'un Esenler ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken; bölgede panik yaşandı.
İstanbul'da korkutan bir yangın meydana geldi. Esenler ilçesi Tuna Mahallesi 707. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Esenler'de Çatı Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?