Esenler\'de çıkan yangın bitişiğindeki binalara sıçradı

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ESENLER'de 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bitişiğindeki 2 binaya daha sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 03.45 sıralarında Kemer Mahallesi 946. Çıkmazı Sokak'ta 2 katlı binanın çatısında çıktı. Çatıda belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı parklardan dolayı sokağa girmekte güçlük çekerken, bu sırada çatıdan yükselen alevler bitişiğindeki 2 binaya daha sıçradı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki 2 binanın dış cephesi hasar gördü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.