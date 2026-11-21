Esenler'de aile içi tartışmanın ardından çatı alev alev yandı: 2 gözaltıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Esenler'deki 4 katlı bir binanın çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre ailesiyle tartışan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen kadın, tartışmanın ardından çatıyı ateşe verdi. Bitişik binanın çatısına da sıçrayan alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis olayla bağlantılı 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Esenler'de iddiaya göre ailesiyle tartışan kadın yaşadığı binanın çatısında yangın çıkardı. Bitişikteki binanın çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.
AİLESİYLE TARTIŞMANIN ARDINDAN ÇATIDA YANGIN
Yangın, saat 09.30 sıralarında Nine Hatun Mahallesi 145. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, binanın 3'üncü katındaki dairede yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kadın ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkelenen kadın, binanın çatısında yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla bağlantılı 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
MAHALLELİ: EVİ ATEŞE VERDİĞİNİ SÖYLEDİLER
Parkta otururken dumanların çıktığını fark eden Özmen Filiz, "İnsanlar toplanmıştı. Onlardan duyduğuma göre, burada anne babasıyla kavga etmişler. Çocukları hap kullanıyormuş. Aileleri başa çıkamamışlar. Annelerini ambulansla hastaneye götürmüşler. Anneleri geldikten sonra evi ateşe verdiğini söylediler. O şekilde yangın çıkmış" dedi.
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