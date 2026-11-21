İstanbul Esenler'de iddiaya göre ailesiyle tartışan kadın yaşadığı binanın çatısında yangın çıkardı. Bitişikteki binanın çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.

AİLESİYLE TARTIŞMANIN ARDINDAN ÇATIDA YANGIN

Yangın, saat 09.30 sıralarında Nine Hatun Mahallesi 145. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, binanın 3'üncü katındaki dairede yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kadın ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkelenen kadın, binanın çatısında yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla bağlantılı 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

MAHALLELİ: EVİ ATEŞE VERDİĞİNİ SÖYLEDİLER

Parkta otururken dumanların çıktığını fark eden Özmen Filiz, "İnsanlar toplanmıştı. Onlardan duyduğuma göre, burada anne babasıyla kavga etmişler. Çocukları hap kullanıyormuş. Aileleri başa çıkamamışlar. Annelerini ambulansla hastaneye götürmüşler. Anneleri geldikten sonra evi ateşe verdiğini söylediler. O şekilde yangın çıkmış" dedi.