Esenler'de Kontrolden Çıkan Otomobil Yayaya Çarptı

Esenler'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Atışalanı Caddesi'nde Atışalanı Köprüsü istikametinde ilerleyen, kimliği öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 34 DMN 080 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önce karşı şeritteki 34 AJF 44 plakalı minibüse, ardından kaldırımdaki beton dubalar ile aydınlatma direğine ve bir yayaya çarptı.
İhbar üzerine söz konusu adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan Y.T. adlı yaya, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapalı kalan cadde, kazaya karışan araçların çekilmesi sonrası tekrar açıldı.
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