Esenler'de minibüste çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, yaralanan yok - Son Dakika
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Esenler'de minibüste çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, yaralanan yok

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Esenler\'de minibüste çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, yaralanan yok
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Esenler Metris Kavşağı'nda seyir halindeki minibüste saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Sürücünün tüple müdahalesi alevlerin büyümesini engelledi; itfaiyenin söndürdüğü yangında yaralanan olmadı, minibüs kullanılamaz hale geldi.

ESENLER Metris Kavşağı'nda seyir halindeyken yangın çıkan minibüse sürücüsü yangın tüpüyle müdahale etti. Minibüs kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Metris Kavşağı Edirne istikametinde meydana geldi. Hakimiyetindeki 75 BB 762 plakalı minibüsten duman çıktığını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Ardından aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Bu sırada minibüsün sürücüsü yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı. Metris Kavşağı'nda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA
OtomobilİtfaiyeEsenlerOlaylarGüncelSon Dakika

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