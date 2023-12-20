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Esenler'de Mobilya Atölyesinde Yangın: 1 Ölü - Son Dakika
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Esenler'de Mobilya Atölyesinde Yangın: 1 Ölü

Esenler'de bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, evde mahsur kalan 80 yaşındaki Nazmiye Karacadağlı hayatını kaybetti. Yangın sonucunda ağır yaralanan bir kişinin hayati tehlikesi devam ediyor.

20.12.2023 - 10:59,  Güncelleme: 11:23
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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, ESENLER'de mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevlerin bir anda üst katlara sıçrarken evde mahsur kalan 80 yaşındaki Nazmiye Karacadağlı hayatını kaybetti. Yangında 5 kişi de yaralandı.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katında bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölyeden yükselen alevler bir anda bütün binayı sardı. Binada yaşayanlar kendilerini hemen dışarı atarken 80 yaşındaki Nazmiye Karacadağlı içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı şekilde binadan çıkan vatandaşları ambulansla hastaneye kaldırırken itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürdü. Yapılan incelemelerin ardından evde mahsur kalan Nazmiye Karacadağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan 1 kişinin hayati tehlikesinin de devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ise yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Bayram, "Ben uyuyordum. Annem mahallede yangın çıktığını söyleyip uyandırdı. Hemen 112'yi arayım bilgi verdim. Adam yeğenini çıkardıktan sonra köpeğini alıp çıktı. Durumu kötü görünüyordu umarım bir şey olmamıştır" dedi

Esenler\'de Mobilya Atölyesinde Yangın: 1 Ölü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Esenler'de Mobilya Atölyesinde Yangın: 1 Ölü - Son Dakika
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