Esenler\'de Pilavcıya Kaçak Yemek Skandalı

ESENLER'de pilavcıya gelen 4 arkadaş yiyip içtikten sonra 400 liralık hesabı ödemeden kaçtı. Karınlarını doyuran 4 arkadaşın hesabı ödemeden kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen ay gece saatlerinde Havaalanı Mahallesi Köyiçi Caddesi'nde pilav satan bir dükkanda meydana geldi. 18 yaşından küçük olan 4 arkadaş gittikleri restoranın dışarıda bulunan masasına oturarak tavuk döner ve içecek siparişi verdi. Yaklaşık 1 saat restoranda kalan ve sohbet eden 4 kişi, yemeklerini yedikten sonra, masadan kalkarak yavaş hareketlerle yürümeye başladı. İş yeri sahibinin başka müşterinin siparişini hazırlamasını fırsat bilen şüpheliler hesabı ödemeden kaçtı. Durumu fark eden iş yeri sahibinin arkalarından bağırmasıyla koşmaya başlayan şüpheliler, farklı sokaklara dağılarak izlerini kaybettirdi. Manav dükkanında çalışan bir kişi de koşarak ara sokaklara dağılan gençleri yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı.

4 arkadaşın yemek yediği ve 400 lira tutan hesabı ödemeden kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'GELSELERDİ BEN ONLARA ISMARLARDIM.'

Cadde üzerinde esnaflık yapan Zekeriya Arım, "Şu an ki gençlik çok değişik. Gece gelip burada yemek yediler. Usta başı da önceden kardeşimi uyarmış 'bu gençlere dikkat et' diye. Kardeşim de 4 genci dinliyor. Yemeklerini yiyip kaçıp gittiler, gerek yok. Tutacağı 200-250 lira. Gelselerdi ben onlara ısmarlardım. Şimdiki gençler haram mı değil mi düşünmüyor. Kaçıp gittiler ya onlar için gururmuş gibi davranıyorlar. Aile edebi çok önemli. Ailelerin bunları öğretmesi gerekiyordu. Çocukların bir suçu olduğunu düşünmüyorum. Gençler böyle bir şey olduğunu bilselerdi, böyle bir şey yapmazlardı. Bu görüntüler internette paylaşılınca gençler gelip 'ailemiz görmesin' demişler. İnsanlarda Allah korkusu kalmamış, aile korkusu kalmış. Olmaması gereken bir şey. Pilavcıya gelip 'Allah rızası için bir ekmek ver' dedikleri zaman verip gönderir. Şu an ki gençlikte aşırı şekilde sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum. Ailelerin buna el atması gerektiğini düşünüyorum. Koşup kaçıyorlar, bunlar bilerek yapıyorlar. Gençlerin yüzde 90'ı böyle. Yemek yerler parasını ödemezler, içki, kumar ne istersen var şimdiki gençlikte. En ufak bir tartışmada da suçlu sen oluyorsun. Kardeşim onlara müdahale etseydi, bıçak batıracaklardı başına kötü şeyler gelecekti" dedi.