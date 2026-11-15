Esenler\'de restorana gelen şüpheli, 1 kişiyi 2 kurşunla yaraladı

Esenler'de, restoranda silahla vurularak yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam, Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Caddesi'ndeki bir restorana yaya olarak gelen şüpheli, burada arkadaşlarıyla oturan A.K'ye (34) tabancayla ateş açtı.

Vücuduna 2 kurşun isabet eden A.K. yaralanırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.