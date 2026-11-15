Esenler'de restorana gelen şüpheli, 1 kişiyi 2 kurşunla yaraladı - Son Dakika
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Esenler'de restorana gelen şüpheli, 1 kişiyi 2 kurşunla yaraladı

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Esenler\'de restorana gelen şüpheli, 1 kişiyi 2 kurşunla yaraladı
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Esenler'de dün akşam Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Caddesi'ndeki restorana yaya gelen şüpheli, arkadaşlarıyla oturan 1 kişiye tabancayla ateş açtı. Vücuduna 2 kurşun isabet eden 1 kişi yaralanırken şüpheli kaçtı; yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Esenler'de, restoranda silahla vurularak yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam, Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Caddesi'ndeki bir restorana yaya olarak gelen şüpheli, burada arkadaşlarıyla oturan A.K'ye (34) tabancayla ateş açtı.

Vücuduna 2 kurşun isabet eden A.K. yaralanırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
Mimar Sinan3. SayfaEsenlerGüncelPolisSon Dakika

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