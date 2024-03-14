Esenler\'de servis minibüsüyle otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Esenler'de otomobil seyir halindeki servis minibüsüne çarptı: 2 yaralı

Esenler O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan bir otomobil, önünde ilerleyen bir servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs yolda savruldu ve iki sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucunda O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda kısa süreli trafik oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.