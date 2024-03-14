Esenler'de servis minibüsüyle otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
O-3 TEM Bağlantı Yolu Esenler mevkisi Edirne istikametinde seyreden ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 KS 486 plakalı otomobil, 34 LAE 968 plakalı servis minibüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle her iki araç savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan iki sürücü sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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Esenler O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan bir otomobil, önünde ilerleyen bir servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs yolda savruldu ve iki sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucunda O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda kısa süreli trafik oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Esenler O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil önünde seyir halinde olan servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs yolda savrulurken, iki sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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