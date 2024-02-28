Esenler'de Tadilat Nedeniyle Boşaltılan Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Esenler'de Tadilat Nedeniyle Boşaltılan Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Esenler\'de Tadilat Nedeniyle Boşaltılan Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Esenler'de tadilat nedeniyle boşaltılan bir evden kombi ve arıtma cihazı gibi montajlı eşyaları çalan şüpheli tutuklandı. Nene Hatun Mahallesi'nde oturan N.K, evdeki eşyaların çalındığına dair ihbarda bulundu. Polis ekipleri, ihbarı değerlendirerek şüphelinin kimliğini belirledi ve gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

28.02.2024 10:16  Güncelleme: 10:43
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İstanbul Esenler'de tadilat nedeniyle boşaltılan bir evden kombi ve arıtma cihazı gibi montajlı eşyaları çalan şüpheli tutuklandı.

Nene Hatun Mahallesi'nde oturan N.K, tadilat nedeniyle bir süre önce boşalttığı daireye giren kişinin evdeki kombi ve arıtma cihazı gibi ürünleri sökerek götürdüğüne yönelik ihbarda bulundu.

İhbarı değerlendiren polis ekipleri, eşyaları çalan şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, takip ettikleri O.M'yi Atışalanı Caddesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.M, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "evden hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı.

Zanlının evdeki malzemeleri götürmesi, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenler'de Tadilat Nedeniyle Boşaltılan Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler'de Tadilat Nedeniyle Boşaltılan Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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