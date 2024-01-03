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Esenler'de telefon hırsızı vatandaşlar tarafından yakalandı - Son Dakika
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Esenler'de telefon hırsızı vatandaşlar tarafından yakalandı

Esenler'de bir kadının telefonunu çalan şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler\'de telefon hırsızı vatandaşlar tarafından yakalandı
03.01.2024 - 11:32,
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ESENLER'de iddiaya göre bir kadının telefonunu çalan şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedildi. Hırsızlık şüphelisinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, yoldan yürüyen kadının cep telefonunu çalarak koşmaya başladı. Olayı gören mahalle sakinleri şüpheliyi yakalayarak darbetmeye başladı. Bu sırada bazı vatandaşlar şüphelinin darbedilmesini engellemeye çalıştı. Mahalle sakinleri daha sonra şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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