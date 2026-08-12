Esenler'de Tır Dereye Devrildi
Halı ve kilim yüklü tır kontrolden çıkarak dereye devrildi, sürücü yaralandı.
Esenler'de kontrolden çıkarak dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Dumlupınar Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BAY 717 plakalı halı ve kilim yüklü tır, kontrolden çıkarak dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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