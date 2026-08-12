Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç

GENAR Araştırma Şirketi'nin Temmuz ayı seçim anketi sonuçları açıklandı. Siyasete hızlı bir giriş yapan Yeni Parti'nin CHP ile arasındaki oy farkını adeta eriterek takipte kalması dikkat çekerken, AK Parti yüzde 35,4 ile açık ara birinci sırada yer aldı.

Yeni Parti'nin siyasete adım atmasının ardından gözlerin çevrildiği muhalefet cephesinde ve partilerin oy dengelerinde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. GENAR'ın Temmuz ayına ilişkin gerçekleştirdiği son seçim anketi, seçmen eğilimlerindeki çarpıcı değişimi gözler önüne serdi.

AK PARTİ AÇIK ARA LİDER

Anket sonuçlarına göre AK Parti, %35,4'lük oy oranıyla rakiplerine belirgin bir fark atarak birinci sıradaki yerini korudu. Anketin en çok konuşulan başlığı ise CHP ile Yeni Parti arasındaki oy yakınlığı oldu. CHP %15,4 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, hemen arkasından gelen Yeni Parti %14,5 ile üçüncü sıraya yerleşti. İki parti arasındaki farkın %0,9’a kadar düşmesi ankete damga vurdu.

DİĞER PARTİLERİN OY DAĞILIMI

Grafiğe yansıyan ankete göre partilerin oy oranları ve sıralaması şu şekilde gerçekleşti: