Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç - Son Dakika
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Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç

Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
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GENAR'ın temmuz ayı seçim anketinde AK Parti %35,4 ile açık ara birinci sırada yer aldı. Siyasete yeni giren Yeni Parti ise %14,5 oy oranına ulaşarak, %15,4 oy alan CHP'nin hemen arkasından üçüncü sıraya yerleşti. İki parti arasındaki oy farkının %0,9'a kadar düşmesi ankete damga vurdu.

GENAR Araştırma Şirketi'nin Temmuz ayı seçim anketi sonuçları açıklandı. Siyasete hızlı bir giriş yapan Yeni Parti'nin CHP ile arasındaki oy farkını adeta eriterek takipte kalması dikkat çekerken, AK Parti yüzde 35,4 ile açık ara birinci sırada yer aldı.

Yeni Parti'nin siyasete adım atmasının ardından gözlerin çevrildiği muhalefet cephesinde ve partilerin oy dengelerinde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. GENAR'ın Temmuz ayına ilişkin gerçekleştirdiği son seçim anketi, seçmen eğilimlerindeki çarpıcı değişimi gözler önüne serdi.

Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç

AK PARTİ AÇIK ARA LİDER

Anket sonuçlarına göre AK Parti, %35,4'lük oy oranıyla rakiplerine belirgin bir fark atarak birinci sıradaki yerini korudu. Anketin en çok konuşulan başlığı ise CHP ile Yeni Parti arasındaki oy yakınlığı oldu. CHP %15,4 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, hemen arkasından gelen Yeni Parti %14,5 ile üçüncü sıraya yerleşti. İki parti arasındaki farkın %0,9’a kadar düşmesi ankete damga vurdu.

DİĞER PARTİLERİN OY DAĞILIMI

Grafiğe yansıyan ankete göre partilerin oy oranları ve sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

  • AK Parti: %35,4
  • CHP: %15,4
  • Yeni Parti: %14,5
  • MHP: %8,5
  • DEM Parti: %8,3
  • İYİ Parti: %4,5
  • Zafer Partisi: %3,9
  • Anahtar Parti: %2,7
  • Yeniden Refah Partisi: %2,2
  • Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,5
  • Diğer: %3,1

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Son Dakika Güncel Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Bunu Anketi yapan Sanal zekami yok sizmi kac kisi ile Anket yaptiniz 10mu 12mi 25 10 Yanıtla
  • erdalyldz89@gmail.com [email protected]:
    Bence uydurma haber.Yeni partinin oylari bu kadar olamaz çok daha fazla CHP anca 1 oy alir 23 10 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Genar denilen sözde araştırma şirketi sahibi her akşam Cnn Türk te katıldığı her programda AKP nin nimetlerini sayıyor. Tutup ya yeni parti yüzde 32 , AKP yüzd 28 mi dıyecek. 22 9 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    he he sandıkta belli olacak hacı merak etmeyin 17 5 Yanıtla
  • Ahmet Ergin Ahmet Ergin:
    Chp ile yeni parti yuzde 50 50 bencede 5 10 Yanıtla
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