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Esenler'de yangında 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Esenler'de yangında 1 ölü, 5 yaralı

Esenler'de bir binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangın üst katlardaki evlere sıçradı. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Esenler\'de yangında 1 ölü, 5 yaralı
20.12.2023 - 10:47,  Güncelleme: 10:56
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Esenler'de bir binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde çıkan ve üst katlardaki evlere sıçrayan yangında 1 kişi öldü, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi 95. Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, üst katlardaki evlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Apartmanda oturan ve yangın nedeniyle yaralanan vatandaşlardan 5'i, itfaiye ekiplerince kurtarılarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede binanın 3. katında kalan Nazmiye Karacadağlı'nın (80) hayatını kaybettiği belirlendi.

Karacadağlı'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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