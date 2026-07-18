Esenler'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Atış Alanı Caddesi'nde ilerleyen D.T. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gazel G'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen kadın yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Gazel G, ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan sürücü D.T, emniyete götürüldü.
Öte yandan, kaza bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Esenler'de Yaya Kazası: Bir Kadın Yaralandı - Son Dakika
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