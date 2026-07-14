Esenler'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Oruçreis Mahallesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 KUS 683 plakalı panelvan, refüjü aşarak karşı yönden gelen 4 araçla çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı 3 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Esenler'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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