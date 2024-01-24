ESENLER Metro Üçyüzlü İstasyonunda Yürüyen Merdiven Parçalandı

ESENLER Metro Üçyüzlü istasyonunda bulunan yürüyen merdivenin basamakları, vidalarının çıkması nedeniyle parçalandı

Olay, sabah saatlerinde Esenler Üçyüzlü Metrosu, Gençosman Mahallesi çıkışında bulunan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. İddiaya göre, istasyon çıkışı için kullanılan yürüyen merdivenlerin vidaların çıkması nedeniyle basamaklar parçalandı. Bu sırada merdivende bulunanlar korkuya kapıldı. Olay yerine gelen ekipler yürüyen merdiveni kapatırken merdivenin etrafı güvenlik bariyeri ile kapatıldı. Olayı gören Zeki Güler, "Bir patırtıduydum. Merdivenin başında vidalar var, ilk olarak plaka kalktı. Ardından merdivenin ayak kısmından sesler gelmeye başladı. Ben arkamı dönünce merdivenlerde bir kişyi bekliyordu. Onu uyardım" dedi.