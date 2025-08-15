Esenli Köyü'nde Kuraklık Eski Yerleşimleri Ortaya Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Esenli Köyü'nde Kuraklık Eski Yerleşimleri Ortaya Çıkardı

Esenli Köyü\'nde Kuraklık Eski Yerleşimleri Ortaya Çıkardı
15.08.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelingüllü Barajı'ndaki su seviyesi düşüşü, eski yerleşim alanlarını gün yüzüne çıkardı.

Yozgat'ın merkeze bağlı Esenli köyündeki Gelingüllü Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu, yıllar önce su altında kalan eski yerleşim alanları ortaya çıktı.

Sulama amacıyla 1994'te hizmete açılan ve yıllarca bölgedeki tarım ile balıkçılığın can damarı olan Gelingüllü Barajı, 20 bin 474 hektarlık arazinin sulanmasında kullanılıyor.

Beklenen yağışların düşmemesi ve bilinçsiz su kullanımının etkisiyle yaşanan çekilmenin ardından barajın doluluk oranı, son yılların en düşük seviyelerine ulaştı.

Su altında kalan okul, belediye binası, mezarlıklar ve çeşitli yapılar da gün yüzüne çıktı. Köy sakinleri, barajın yapım aşamasında boşaltılan eski yerleşimlerini yeniden görmenin heyecanını yaşadı.

"Çocuklumuz gözümüzün önüne geliyor"

Esenli'de doğup büyüyen Muammer Aydın, AA muhabirine, ilk ve ortaokulu burada okuduğunu söyledi.

Çocukluğunun burada geçtiğini anlatan Aydın, "Baraj karşısındaki evler istimlak edilmedi, oralar kaldı. Binalar o kadar sağlam ki çürümedi, zarar görmedi. İnsan çok duygulanıyor, çocukluğumuz hep buralarda geçti. Burayı görmek için geldim. Sular oldukça çekilmiş. Çocuklumuz gözümüzün önüne geliyor, duygusal şeyler hissediyorsun." diye konuştu.

"Köyümüzün yüzde 30'unun geçim kaynağı balıkçılık"

Durmuş Çetin de köyde 8-9 yaşına kadar kaldığını, daha sonra babasının işleri nedeniyle Antalya'ya gittiğini belirtti.

Yaklaşık 10 yıl önce tekrar köye döndüğünü dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Suyun altında kalan okulumuz tekrar gün yüzüne çıktı. Çocukken okulun bahçesinde top ve misket oynardık, camimizde Kur'an kursuna giderdik. Buraları görünce insan duygulanıyor. Eski köyümüz ortaya çıktı. Mezarlarımız, yaşadığımız evler gün yüzünde. Keşke sular çekilmeseydi, barajın doluluk oranı yüksek olsaydı da biz de eski günlerimizi yad edip üzülmezdik. Suyun olmaması bizim için iyi değil. Köyümüzün yüzde 30'unun geçim kaynağı balıkçılık. Şu anda röportaj yaptığımız yer normalde su olurdu, gelemezdik. İklim şartları, bilinçsiz su kullanımı maalesef barajdaki su seviyesini yüzde 10'lara kadar düşürdü."

Kaynak: AA

Ekonomi, yozgat, Güncel, Esenli, Tarım, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenli Köyü'nde Kuraklık Eski Yerleşimleri Ortaya Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Galatasaray’da beklenen ayrılık Galatasaray'da beklenen ayrılık

11:21
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:51
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu Başkan ve yakınları gözaltında
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
16:10
Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma
Adana'da balkondan balkona silahlı çatışma
16:00
Hindistan’da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100’den fazla yaralı
Hindistan'da bulut patlaması sele yol açtı: 37 ölü, 100'den fazla yaralı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:49
Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi sonrası CHP’den miting kararı
Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP'den miting kararı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
15:32
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
Kızını tekme atarak merdivenden düşürüp hastanelik eden baba tahliye edildi
15:31
AK Parti’ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu kırık topuklu ayakkabıyla protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 11:28:12. #7.11#
SON DAKİKA: Esenli Köyü'nde Kuraklık Eski Yerleşimleri Ortaya Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.