Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e İkinci Tutuklama Kararı

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(ANKARA) - Hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dava açılan ve tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için, "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemede ikinci tutuklama kararı verildi.

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla ifade verdi. Özer ifadesinde hakkındaki iddaları kabul etmediğini söyledi ve "Başkan sıfatıyla ihale süreçlerinde herhangi bir sorumluluğum yoktu. Komisyon üyelerini ne ismen ne de şahsen tanımam. Komisyon üyeleriyle yazılı ya da sözlü bir iletişimim olmamıştır" dedi.

Özer hakkında, çıkarıldığı mahkemece "İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla tutuklanma kararı verildi.