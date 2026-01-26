Ahmet Özer:  Devlet Bey Bana "Sizin Dosyanızın Bomboş Olduğunu Biliyorum" Dedi

(ANKARA)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Kent uzlaşısı" davasında verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasıyla ilgili olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dosyasını "bomboş" olarak nitelendirdiğini açıkladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Kent uzlaşısı" davasında aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasına ilişkin, Halk TV canlı yayınında yargılama süreci ve MHP Genel Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin detaylarını paylaştı. Özer, cezaevinden tahliye olduktan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmede, Bahçeli'nin dosyasını "bomboş" olarak nitelendirdiğini aktardı.

Ahmet Özer'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Devlet Bey beni arıyor ama ben toplantıda olduğum için kızım telefona çıkıyor. Kızım Seraf kendisine 'Artık somut adımlar atılsın, bunu ülkemiz için yapın lütfen' diyor. Ben de basın toplantısında benzer şeyin altını çizdim. Artık halk icraat bekliyor. Devlet Bey, 'Bir suç ve örgüt üyeliği yok' diyor. Ben cezaevinden çıktıktan sonra genel başkan Özgür Özel'in bilgisi dahilinde Bahçeli'yi ziyaret ettim. Devlet Bey bana 'Sizin dosyanızın bomboş olduğunu biliyorum' dedi. Benim ülken barış için ne zaman benden bir şey istediyse katkılarımı sunmuşum. Süleyman Soylu AK Parti Genel Başkan Yardımcısıyken benden çatışmaların durması için yardım istemişti, katkı sunmuştum."