Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İBB Meclisi'nde konuştu

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Ben bir bilim insanıyım. Siyasete bilimin ışığını katmak için girdim. Bu mecliste de İstanbul'umuzun, ülkemizin birikmiş sorunlarının tartışılması gerektiğine inanıyorum" dedi. Özer, 2 aylık süreçte ilçede yapılan hizmetleri anlattı.

İBB Meclisi haziran ayı toplantısının 1. oturumu, parti gruplarının bir araya gelmesi ile Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıda söz alan Başkan Özer; hem İstanbul'un hem Esenyurt'un birikmiş sorunlarına işaret etti, bir bilim insanı olarak siyasete bilimin ışığını katmayı hedeflediğini vurguladı.

Görevdeki iki aylık süresinde Esenyurt'ta önemli çalışmalara imza attığını kaydeden Özer, şöyle konuştu:

"Sorunlara birlikte çözüm üretelim"

"İki ayda 20 bin ton asfalt döktük. Bu sene 100 bin tonu aşacak asfalt dökeceğiz. Bu bugüne kadar yapılmamış bir hizmettir. 30 bin metrekare parke ve bordür çalışması gerçekleştirdik. Hala bu çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz 70 caddemizde daha bu çalışmaları gerçekleştirmektir. İki mahallemizde de parklarımızın açılışını gerçekleştirdik. 12 tane parkın da yapımı devam ediyor. 100 bin metrekarelik bir parkın açılışını bayramdan sonra gerçekleştireceğiz. Günde 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak aşevi projemiz haziran ayı içerisinde tamamlanmış olacak. Kent lokantaları açacağız. 6 tane de kreşin temelini atma hazırlıkları içerisindeyiz. Dolayısıyla ben isterim ki bu güzel, değerli, birikimli mecliste hem ilçelerimizin hem İstanbul'umuzun sorunlarını konuşalım. O sorunlara çözüm üretelim. Sonuçta iyi bir şey yaptığımızda halkımız bundan istifade edecektir. Şehre, şehrin kalkınmasına ve belediyeciliğe bu gözle bakılmasından yana olduğumu belirtmek istiyorum. Ben bir bilim insanıyım. Siyasete bilimin ışığını katmak için girdim. Bu mecliste de İstanbul'umuzun, ülkemizin birikmiş sorunlarının tartışılması gerektiğine inanıyorum."