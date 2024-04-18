Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, muhtarları ağırladı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçede görev yapan 43 muhtarı ağırladı. Başkan Özer, "Esenyurt'u birlikte yöneteceğiz. Sık sık bir araya gelerek mahallelerimizdeki sorunları masaya yatırıp çözüm yolları arayacağız" dedi.
31 Mart yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen Başkan Özer'e, tebrik ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda, ilçedeki 43 mahalle muhtarı Başkan Özer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Esenyurt Belediyesi eski meclis salonunda gerçekleşen ziyarette muhtarlar, Özer'e mahalleleri ile ilgili taleplerini de aktardı.
Görev süresi boyunca muhtarlarla iş birliği içerisinde çalışacağını söyleyen Özer, "Nazik ziyaretiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerin halkla buluşmada ilk ve en önemli basamağı olan muhtarlarımız ile iş birliğini önemsiyoruz. İlçeyi beraber yöneteceğiz. Sık sık bir araya gelerek mahallelerimizin sorunlarını masaya yatırıp çözüm yolları arayacağız. Esenyurt'u 21. yüzyıla yakışır bir ilçe yapmak için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.
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