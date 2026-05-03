Esenyurt Belediye Başkanı Özer, Sırrı Süreyya Önder'i Andı: "Barışın Gerçekleşmesi İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz Sevgili Sırrı"

03.05.2026 17:41  Güncelleme: 18:42
(İSTANBUL) - Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün 1'inci yılında, "Ona kalıcı ve onurlu bir barışı borçluyuz. Bu barışın gerçekleşmesi için hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz sevgili Sırrı. Mücadelen bu yolda bize hep ilham kaynağı olmaya devam edecek" açıklamasını yaptı.

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 3 Mayıs 2025'te tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında yaşamını yitiren DEM Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Başkanvekili, ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder ölümünün 1'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Anmaya katılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, duygularını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı.

Ahmet Özer, Önder için "Barışa adanan bir ömür" dediği paylaşımında, şunları kaydetti:

"Sevgili Sırrı Süreyya Önder'i, değerli dostumu kaybedeli tam bir yıl oldu. Acı haberi hapishanedeyken, avukatım da olan kızım Seraf'tan aldığımda yüreğim sızlamıştı. 'Eyvah! Yoksa barış öksüz mü kaldı' diye kaygılanmıştım. Sevgili kızı Ceren'e ve heyet arkadaşlarına ancak içerden taziyelerimi iletebilmiştim. Bugün de mezarı başında değerli Sırrı'yı anıyoruz. Yaşam akıyor, hayat yeniden yeni sürprizlerle şekilleniyor, insanlık büyük bir devingenlik içinde geçmişten geleceğe bir kara kış günündeymiş gibi akıyor. Barış süreci onun bize bıraktığı çabaların eşliğinde devam ediyor. Kıymetli dostlar; Bir insanın başka bir insanın içinden çıkması ile doğum mücizevi bir şeydir. Sırlarla dolu olması, herkesi kapsaması ve mutlak olmasıyla ölüm ihtişamlıdır. Mücizevi doğum ile ihtişamlı ölüm arasındaki yaşam ise sıradan bir tekrardan ibarettir; meğer ki ondan anılası bir ömür çıkarmasa insan. Bunun için insanın yaşamında, yaşamından daha değerli daha büyük bir amaca bağlanması gerekir."

"Ona kalıcı ve onurlu bir barışı borçluyuz"

İşte Sırrı Süreya Önder dostum böyle bir insandı. O yaşamında, yaşamından daha büyük bir amaca bağlanmıştı. O halkını, uğruna ölümü göze alacak kadar sevmişti. O yüzden son nefesine kadar daha eşit, daha özgür, daha adil bir dünya için çaba sarfetti, mücadele etti. Kendine has naif yaklaşımı, espirili tutumu, zeka yüklü anektodları ile hep barış dedi, barış için çalıştı bu uğurda çok yol katetti, herkesi kucakladı, barış için atılan adımlarda bugüne gelinmesinde büyük katkıda bulundu. Bugün biz ona kalıcı ve onurlu bir barışı borçluyuz. Bu barışın gerçekleşmesi için hep birlikte vargücümüzle çalışıyoruz sevgili Sırrı. Mezarında ışıklar içinde rahat uyu, ruhun şad, mekanın cennet olsun sevgili dostum. Seni, senin o kendine has üslubunu çok özledik. Kıymetli dost, barış için verdiğin mücadeleyi hiç unutmayacağız. Bu mücadelen bu yolda bize hep ilham kaynağı olmaya devam edecek."

Kaynak: ANKA

