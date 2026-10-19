Esenyurt Belediye Başkanı Özer, yeni kayyım atanmasına karşı göreve iadesini istedi

(İSTANBUL) - Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yerine kayyım olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Can Aksoy'un görevden alınmasına ilişkin, "Esenyurt'un ihtiyacı, yeni bir kayyım değil, seçilmiş belediye başkanının görevine iade edilmesidir" açıklamasını yaptı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yerine kayyım olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Can Aksoy'un görevden alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Esenyurt'ta çözümün, "bir kayyımı başka bir kayyımla değiştirmek değil, halkın iradesini yeniden hakim kılmak" olduğunu belirten Ahmet Özer, "Kayyım yönetimi döneminde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarının ardından kayyımın görevden alınarak yerine yeni bir kayyım atanması, Esenyurt'un temel sorununu çözmüyor. Aksine, asıl meselenin üzerini örtüyor. Esenyurt'un ihtiyacı yeni bir kayyım değil, seçilmiş belediye başkanının görevine iade edilmesidir. Sandıkta tecelli eden milli iradenin gereğini yerine getirmek, demokrasinin ve hukuk devletinin vazgeçilmez şartıdır" ifadelerini kullandı.

"KAYYIM YÖNETİMİNİN YOLSUZLUK İDDİALARI ARAŞTIRILMALI"

Ahmet Özer, Esenyurt halkının oylarıyla seçilmiş belediye başkanı olarak görevime dönmesinin, yalnızca kendisi için değil, iradesi yok sayılan Esenyurt halkının da beklentisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üstelik, görevden alınan kayyım Can Aksoy'un yönetimi dönemine ilişkin yolsuzluk soruşturması kamuoyunda tartışılırken, kendisinin hesap vermeden görevden alınması ve yerine başka bir kayyım atanması, sorumluluk meselesini ortadan kaldırmaz. Hesap vermeden görevden alınması bir yaptırım değil, kamuoyunun gözünde ödüllendirme anlamına gelir. İddialar şeffaf biçimde araştırılmalı, tüm sorumlular hukuk önünde hesap vermelidir. Bir kayyımın yerine başka bir kayyım atamak, Esenyurt'un kaybettiği zamanı geri getirmez; demokrasi açığını kapatmaz, halkın iradesini de temsil etmez. Bu anlayış, Esenyurt'un daha fazla zaman ve hizmet kaybetmesinden başka bir sonuç doğurmaz. Çözüm açıktır: Esenyurt halkının demokratik iradesine saygı gösterilmeli, seçilmiş belediye başkanı olarak görevime iade edilmem sağlanmalıdır.

Esenyurt halkı, kendi seçtiği başkanını görevinin başında görmek istiyor. Demokrasi, sandıkta ortaya çıkan iradeye yalnızca seçim günü değil, her koşulda sahip çıkmayı gerektirir. Bizim talebimiz ayrıcalık değil, demokrasinin gereğinin yerine getirilmesidir. Esenyurt'un iradesi kayyımlarla değil, halkın seçtiği yönetimle tecelli etmelidir."