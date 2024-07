Esenyurt Belediyesi Kreşlerinde Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Güncel

(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde eğitim alan minikler için mezuniyet töreni düzenledi. Törende öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan Ahmet Özer, "Bu sene bitmeden 15 kreşin daha temelini atıyoruz. Bu halk bunu hak ediyor. Çünkü kendi çocuklarına sahip çıkmayan bir ülkenin geleceği olamaz" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin kreşlerinde eğitim alan öğrenciler düzenlenen törenle mezun oldu. Miniklerin mezuniyet heyecanına Başkan Özer de ortak oldu. Esenyurt Eski Belediye bahçesinde düzenlenen törende Başkan Özer, şunları dile getirdi:

"Sistem çocuklarımızı altmış kişilik sınıflarda okumaya mahkum ediyor"

"Bu sene bitmeden on beş kreşin daha temelini atıyoruz. Bu halk bunu hak ediyor. Çünkü kendi çocuklarına sahip çıkmayan bir ülkenin geleceği olamaz. Geleceği iyi yaşamak istiyorsak çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz lazım. Bir çocuğun ilk mimarı olan annelere en kıymetli, en değerli varlığınız nedir diye sorarsanız, alacağınız cevap 'Çocuklarım' olur. O nedenle her birimiz çocuklarımızın üzerine titreriz. Fakat burada sistemden kaynaklanan bir sıkıntı var. Aileler çocuklarına bu kadar değer verirken sistem çocuklarımızı altmış kişilik sınıflarda okumaya mahkum ediyor. Çocukları altmış kişilik sınıflarda okumaya mahkum etmek; o çocukların kapasitelerinin üçte ikisini heba etmek demektir. Bu sadece o çocuklara değil, ülkenin geleceğine de haksızlıktır. İşte burada sosyal devletin eksikliğini görüyoruz. Bu eksikliği birilerinin gidermesi gerekiyor. Belediyeler, yerel yönetimler sosyal belediyecilik yoluyla bunu yapabilirler. Bu anlamda yaptığımız hizmetlerden biri de çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmaktır, onlara eğitime ilk adımı atacakları kreşler açmaktır. Bu sene bitmeden on beş kreşin daha temelini atıyoruz. Bu halk bunu hak ediyor.

"Daha iyi çocuklar yetiştirebilmek için kendimizi yetiştirmeliyiz"

Bizim görevimiz topluma iyi insan yetiştirmektir. Bu görev en başta da annelere düşüyor çünkü çocuğun ilk mimarı annedir. Onun için bizim anneleri de yetiştirmemiz lazım. Kültür merkezlerimizde annelere de bu anlamda bir takım eğitimler, kurslar veriyoruz. Daha iyi çocuklar yetiştirebilmek için kendimizi yetiştirmeliyiz. Bu dünya bize babalarımızdan miras değil çocuklarımızdan emanettir. Bizim en önemli görevlerimizden biri de bu emanete ihanet etmeden sahip çıkmaktır. Hep birlikte çocuklarımıza güzel, yaşanabilir bir dünya bırakalım."