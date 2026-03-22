Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

22.03.2026 14:52
Ümraniye'de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da bulunduğu ortaya çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun olay sırasında arabanın içinde bulunduğu öğrenildi. Bu gelişme sonrası Kalaycıoğlu ile annesi hakkında "cinayete azmettirme" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Ümraniye'de yaşanan ve Türkiye'yi derinden etkileyen 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Cinayete ilişkin soruşturma genişletilirken gözaltına alınanlar arasında silahı ateşlediği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nın yanı sıra Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu da yer aldı.

Kubilay Kaan Kundakçı

ANNE VE KIZ HAKKINDA "AZMETTİRME" İDDİASI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre; cinayet masası ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun cinayet sırasında olay yerinde arabanın içinde bulunduğu öğrenildi. Bu gelişme sonrası Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu için "cinayete azmettirme" iddiaları başladı. Gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayda silah kullanan kişinin Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi. Kadayıfçıoğlu'nun olay sonrası yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öne sürülürken, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah da ele geçirildi.

ASIL HEDEF CANBAY'DI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre saldırının hedefinde rapçi Vahap Canbay'ın bulunduğu, ancak açılan ateş sonucu araçta bulunan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Zuhal Kalaycıoğlu'nun yanı sıra M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), A.T.(28) de gözaltına alındı. 8 kişinin işlemleri sürerken olayın tüm bağlantıları detaylı şekilde inceleniyor.

    Yorumlar (7)

  • ünal yalçın ünal yalçın:
    Bunlara en ağır cezayı versinler 73 1 Yanıtla
  • ha07600760 ha07600760:
    Adalet varsa annesine 5 yıl kızına 30 yıl ceza almalı adalet yerini bulacak 60 0 Yanıtla
    Halil Batmaz Halil Batmaz:
    vurana verseler o bile yeter de nerede adalet 10 0
  • Tektabanca1. Tektabanca1.:
    Tamamda anlamadığım bende şüphelendimde kendi neden arabada madem azmettirecek 8 6 Yanıtla
  • Arzu Yıldırım Arzu Yıldırım:
    @içişleribakanlığı ve @adaletbakanlıgı gereken cezayı verir umarım 5 1 Yanıtla
  • Su19785507+ Su19785507+:
    anne ve kızı yoldalar 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
